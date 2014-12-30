Лоукостер "Победа" получил разрешение на регулярные рейсы

Фото: M24.ru

Лоукостер "Победа" получил сертификат на право выполнения регулярных рейсов, сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор компании Андрей Калмыков. Сейчас авиакомпания располагает восемью самолетами Boeing 737-800 - именно такое количество лайнеров необходимо для получения сертификата.

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Сегодня получили лицензию Росавиации на выполнение регулярных рейсов - в нашем авиапарке уже 8 новых Boeing-737-800 ;-) — Andrey Kalmykov (@andrey_kalmykov) 30 декабря 2014

[/html]При меньшем количестве воздушных судов - от трех самолетов - компания может выполнять только чартерные рейсы.

Планируется, что флот авиакомпании в следующем году пополнится пятью новыми самолетами. Это позволит расширить географию полетов.

Как сообщает Агентство "Москва", в 2015 году самолеты "Победы" будут летать по 30 направлениям и перевезут около 3 миллионов пассажиров.

Сейчас "Победа" летает из Внукова в аэропорты Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Перми, Самары, Сочи, Сургута, Тюмени и Челябинска.

"В данный момент у лоукостера действует единый тариф - 999 руб. без учета сборов. Со всеми надбавками конечная цена билета достигает около 1,5 тыс. руб. по всем направлениям, плюс-минус 100 руб. в зависимости

от величины аэропортовых сборов. Все наши билеты в среднем на 20-40% дешевле, чем у других авиакомпаний. Но билеты по единому тарифу на ближайшее время уже выкуплены, на апрель 2015 г. еще можно купить. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуется рейс Москва-Екатеринбург, второе по популярности направление - Москва-Волгоград", - пояснили агентству в пресс-службе компании.

Напомним, лоукостер "Победа" является дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот". Официальное название "Победы" - ООО "Бюджетный перевозчик". Компания была зарегистрирована 16 сентября 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" - "Добролет" - прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза, наложенных за полеты в Крым.