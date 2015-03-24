Горожане направили 29 тысяч предложений по проектированию Новой Москвы

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Порядка 29 тысяч замечаний по территориальным схемам Новой Москвы высказали жители в ходе публичных слушаний. Все предложения архитекторы учтут при проектировании территории, сообщил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Безусловно, не все эти предложения профессиональные и относятся к нашей компетенции, но есть среди них весьма толковые. Все замечания жителей, которые можно учесть, мы обязательно примем к сведению", ‒ сказал Кузнецов.

По его словам, для более подробного рассмотрения этих замечаний создали специальную рабочую группу, которая уже прорабатывает материалы. 5 апреля будут опубликованы ответы по всем пожеланиям жителей.

Главный архитектор отметил, что замечания касались расположения транспортных коридоров и маршрутов прокладки инженерных сетей.

Как развиваются территории Новой Москвы

Напомним, территориальную схему Новой Москвы могут утвердить к маю 2015 года. "Выпуск документа после публичных слушаний, как правило, занимает примерно полтора-два месяца. Мы видели, сколько было замечаний. Все они будут рассмотрены: что-то будет учтено, на что-то будут даны ответы, почему нельзя учесть. Потом будут работать юристы. Месяц-два на это еще уйдет, я думаю", – сказал Кузнецов.

Главный архитектор подчеркнул, что зеленые территории и садоводческие товарищества будут сохранены. "Новая территория, в отличие от территории уже застроенной Москвы, в старых границах, обладает большим количеством зелени. Мы попытались проложить новые коммуникации так, чтобы не беспокоить и не внедряться без лишней необходимости ни в зеленый каркас, ни в уже застроенные территории", ‒ отметил Кузнецов.

Город готов разместить шесть органов федеральной власти на присоединенных территориях. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. В Новой Москве также могут появиться филиал НИИ имени Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как рассказали M24.ru в Москомархитектуре, в территориальных схемах отражены перспективы развития Троицкого и Новомосковского округов. "То есть мы закладываем возможность для строительства перечисленных в документе проектов. После этого инициатива должна исходить от самих ведомств. Они должны обратиться за разрешением на строительство", – отметил собеседник M24.ru.

Также сообщалось, что застройку Новой Москвы могут ограничить 12 этажами. Максимально допустимую высоту зданий пропишут в территориальных схемах. Новую Москву разделят на три пояса урбанизации. Высокие дома можно будет строить в пределах 10-15 километров от МКАД. Дальше предполагается среднее и малоэтажное строительство.

Ограничения будут касаться только новых объектов. Параметры зданий, которые уже строятся, менять не планируется. "У нас сейчас возводятся дома в 17 этажей. Разрешения на их строительство выданы, квартиры раскуплены еще на стадии котлована", – пояснил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Окончательно максимальную этажность определят после того, как будут приняты территориальные схемы. "Приоритет – средняя и малоэтажная застройка, однако кризис может внести коррективы, заставит повернуться к более высотному строительству", – заключил Жидкин.

По его словам, в настоящий момент более 30 тысяч гектаров территорий Троицкого и Новомосковского административных округов свободны от застройки, поэтому все зеленые территории застраивать не будут.

До 2035 года около 700 гектаров территорий Новой Москвы будут заняты индустриальными парками. По словам Жидкина, это комплекс объектов по созданию рабочих мест. Там могут быть различные сборочные цеха, офисные здания, инновационные технологии и сельскохозяйственная переработка.