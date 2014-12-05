Территориальную схему Новой Москвы утвердят в 2015 году

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Итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года, сообщил на руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, сначала с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов обсудят схему, затем правительство столицы ее утвердит. Весь процесс в итоге займет полгода, пишет Агентство "Москва"

Отметим, 4 декабря московская градостроительно-земельная комиссия одобрила проект нового административного центра около поселка Коммунарка и обсудила проекты территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов.

На территории двух округов планируется строительство жилья для полутора миллионов москвичей и создание одного миллиона рабочих мест для жителей города.

Создание нового административно-делового центра позволит сократить дефицит рабочих мест в южном и юго-западном секторах города. Кроме того, в АДЦ переедет несколько коммерческих и государственных структур.

На территории центра планируется разместить смешанную общественно-деловую застройку (офисы, торговые центры, объекты культуры, образования, транспортной инфраструктуры, включая депо метрополитена) общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, а также кампус университета МИСиС на отдельном участке в 505,7 тысячи квадратных метров.

Как развиваются территории Новой Москвы

На территории центра появятся две станции метро: "Коммунарка" и "Столбово". Они станут частью проектируемой линии "Улица Новаторов" - "Столбово". Кроме того, вблизи поселка Коммунарка планируют провести линии скоростного трамвая, а также организовать скоростное автобусное сообщение по выделенной полосе Калужского шоссе.

Как отметил Жидкин, в настоящий момент более 30 тысяч гектаров территорий Троицкого и Новомосковского административных округов свободны от застройки, поэтому все зеленые территории застраивать не будут.

До 2035 года около 700 гектаров территорий Новой Москвы будут заняты индустриальными парками. По словам Жидкина, это комплекс объектов по созданию рабочих мест. Там могут быть различные сборочные цеха, офисные здания, инновационные технологии и сельхоз переработка.