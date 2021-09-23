В Словении проходят митинги против принудительной вакцинации и ковид-паспортов

В Словении проходят массовые митинги. Люди против принудительной вакцинации и ковид-паспортов. На площади, судя по кадрам, собрались сотни людей.

Заболеваемость в стране растет с начала сентября. 22 сентября там было 1 308 новых случаев, 23 сентября – тоже больше тысячи.

С 15 сентября в стране ввели новые ограничения. Практически везде – в магазинах, на рынках и даже автозаправках – надо предъявлять либо свежие отрицательные результаты ПЦР, либо свидетельство о вакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.