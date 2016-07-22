На столичных дорогах установили фиксирующие нарушения камеры

На столичных дорогах установили камеры, фиксирующие выезд за стоп-линию, а также ситуации, когда водители не пропускают пешеходов на нерегулируемом переходе. Пока устройства работают в тестовом режиме, но уже скоро их обещают запустить повсеместно.

После многочисленных обращений москвичей, в центре организации дорожного движения решили провести эксперимент. Чтобы запечатлеть нарушение такого рода, на нерегулируемых пешеходных переходах будут устанавливать две камеры. Одна – для наблюдения за движением людей от тротуара до тротуара. Вторая – за машинами. Она же будет ловить номера нарушителей, и отправлять их в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".