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16 ноября 2015, 08:15

Общество

Спрос на туры во Францию упадет в связи с терактами – эксперты

Спрос на туры во Францию упадет в связи с терактами – эксперты

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Спрос на турпакеты и авиабилеты в Париж в ближайшие дни может упасть на 5-15 процентов, а в перспективе полностью пропасть. Об этом говорят специалисты отрасли.

Пока массовых отказов от поездок не зарегистрировано. Несмотря на это, глубина продаж небольшая. На новогодние праздники билеты стоят порядка сорока тысяч рублей. Большинство россиян покупает их самостоятельно.

Столица Франции нередко входит в топ-5 востребованных направлений. Но только за этот год спрос упал на 30-40 процентов и это еще не предел. Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Сюжет: Теракты в Париже
туризм новости Ярослав Ярославцев Франция Владимир Василенко Светлана Милорадова
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