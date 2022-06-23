Российские авиакомпании начали сокращать парки самолетов

Российские авиакомпании сокращают парки своих самолетов. Azur Air откажется от 10 бортов ради экономии запчастей.

О том, какие направления оказались под угрозой, изменится ли цена билетов при условии сокращения количества рейсов,– в эфире телеканала Москва 24.