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Новости

27 сентября 2013, 18:15

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Проект строительства парка в Зарядье выберут до 12 ноября

Проект строительства парка в Зарядье выберут до 12 ноября

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До 12 ноября жюри должно определиться и выбрать команду-победителя, чей проект парка в Зарядье будет воплощен в жизнь. В конкурсе приняли участие более ста человек. До конца мая архитекторы и дизайнеры подавали заявки, в июне из них отметили только шестерых. Три с половиной месяца они занимались разработкой конкурсных проектов.

Парк разобьют на месте снесенной гостиницы "Россия" недалеко от Кремля. Работы завершатся уже через два-три года. Проекты держат в секрете. Что финалисты предложили построить на пустыре, площадь которого 13 гектаров, пока не знает даже главный архитектор.
строительство Зарядье конкурсы Ксения Соколянская новости
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