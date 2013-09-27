Проект строительства парка в Зарядье выберут до 12 ноября

До 12 ноября жюри должно определиться и выбрать команду-победителя, чей проект парка в Зарядье будет воплощен в жизнь. В конкурсе приняли участие более ста человек. До конца мая архитекторы и дизайнеры подавали заявки, в июне из них отметили только шестерых. Три с половиной месяца они занимались разработкой конкурсных проектов.

Парк разобьют на месте снесенной гостиницы "Россия" недалеко от Кремля. Работы завершатся уже через два-три года. Проекты держат в секрете. Что финалисты предложили построить на пустыре, площадь которого 13 гектаров, пока не знает даже главный архитектор.