Следователи начали проверку после инцидента с тренером и гимнастками из Балакова

Следователи проводят проверку после инцидента с тренером балаковской школы "Олимпик". Очевидцами странного поведения женщины стали пассажиры плацкартного вагона.

Юные спортсменки возвращались с соревнований в Сочи. Людей возмутило, что тренер, по их словам, нетрезвая, заставляла девочек тянуть шпагаты на верхней полке, обзывала и толкала их. В итоге пришлось вызвать начальника поезда и полицейских.

Тренер отрицала, что пьяна, и заявляла, что имеет право так обращаться со своими подопечными. На видео уже отреагировал глава Балаковского района. Он заявил, что если женщина действительно работает тренером, то не исключено, что она будет уволена.

По данным местных СМИ, временно ее уже отстранили от работы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.