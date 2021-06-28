СК возбудил уголовное дело после аварии в Калининградской области

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После ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области, в результате которого пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщили на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

Уточняется, что 28 июня рейсовый автобус № 120 под управлением 49-летнего водителя следовал из Калининграда в Янтарный. Около 15 часов он столкнулся с придорожным деревом, из-за чего не менее восьми человек получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших было двое детей.

Также известно, что при максимальной вместимости 82 человека в автобусе находились 80 пассажиров. В момент аварии он двигался со скоростью 47 километров в час.

Ранее восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с легковым автомобилем в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в машине находились девять человек, самому старшему – 21 год. По предварительным данным, молодые люди перед поездкой употребляли спиртные напитки. Уточняется, что автомобиль ВАЗ-2107 съехал с дороги.