Прокуратура заявила, что пожар в ТиНАО привел к загрязнению реки

Пожар на улице Бориса Пастернака в ТиНАО привел к загрязнению реки. Прокуратура сообщила, что продукты горения распространились вниз по течению. Остановить их удалось только с помощью боновых заграждений, теперь очищают акваторию.

Причиной пожара стала разгерметизация цистерны с дизельным топливом. Сначала загорелась она, следом шесть автомобилей и канализация. Пострадавших в результате ЧП нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.