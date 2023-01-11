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17:15

Происшествия

Прокуратура заявила, что пожар в ТиНАО привел к загрязнению реки

Прокуратура заявила, что пожар в ТиНАО привел к загрязнению реки

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Разгерметизация цистерны с дизельным топливом стала причиной пожара в ТиНАО

Автобус съехал в кювет на 10-м километре МКАД

Пожар на улице Бориса Пастернака в ТиНАО привел к загрязнению реки. Прокуратура сообщила, что продукты горения распространились вниз по течению. Остановить их удалось только с помощью боновых заграждений, теперь очищают акваторию.

Причиной пожара стала разгерметизация цистерны с дизельным топливом. Сначала загорелась она, следом шесть автомобилей и канализация. Пострадавших в результате ЧП нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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