Российские спасатели извлекли из-под завалов живого мужчину в Сирии. Специалисты МЧС РФ начали работу в городе Джебла на месте обрушения двух зданий. В одном из них находилось общежитие со студентами-медиками.

Всего в республику прибыли 50 сотрудников МЧС, в том числе три кинологических расчета. Спасатели надеются найти еще живых людей под завалами.

Местным жителям после землетрясения помогают и российские военные. Минобороны РФ выделило отряд из 300 человек: они организовали шесть пунктов выдачи гумпомощи в самых пострадавших городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.