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Новости

07 июля 2017, 13:45

Продукты

Потребительская корзина подорожала в России почти на 5%

Потребительская корзина подорожала в России почти на 5%

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Потребительская корзина подорожала. Стоимость минимального набора продуктов в среднем по России выросла почти на 5 процентов и составила 4 233 рубля, передает телеканал "Москва 24".

Столичная корзина стоит дороже: показатель Москвы – 5 185 рублей, но это не рекорд. Больше всего за минимальный набор придется заплатить жителю Чукотки – 9 526 рублей.

Рост цен связан с растущей инфляция, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Во-первых, роль сыграла холодная погода, которая вызвала проблемы с урожаем и увеличение цен на плодоовощную продукцию. Во-вторых, рубль против доллара потерял примерно 10–12 процентов – это тоже значимый фактор. Начинает дорожать импорт, растут тарифы ЖКХ.

Потребительские цены тоже увеличились. За первые 6 месяцев 2017 года рост составил более двух процентов.
продукты Елена Силуянова новости рост цен потребительская корзина Константин Цыганков
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