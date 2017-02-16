Движение на улице Большие Каменщики затруднено из-за пожара

Пожар произошел в центре столицы, пострадала женщина, передает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло в квартире на улице Большие Каменщики. По словам очевидцев, проживающая там москвичка из-за задымления не смогла выбраться на улицу. Ее спасли вовремя подъехавшие сотрудники МЧС. Чтобы попасть в помещение, им пришлось выломать дверь. По предварительным данным, пострадавшая надышалась угарным газом, ее доставили в больницу. Движение на улице Большие Каменщики затруднено.