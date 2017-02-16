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16 февраля 2017, 18:45

Происшествия

Движение на улице Большие Каменщики затруднено из-за пожара

Движение на улице Большие Каменщики затруднено из-за пожара

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Пожар произошел в центре столицы, пострадала женщина, передает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло в квартире на улице Большие Каменщики. По словам очевидцев, проживающая там москвичка из-за задымления не смогла выбраться на улицу. Ее спасли вовремя подъехавшие сотрудники МЧС. Чтобы попасть в помещение, им пришлось выломать дверь. По предварительным данным, пострадавшая надышалась угарным газом, ее доставили в больницу. Движение на улице Большие Каменщики затруднено.
пожар новости пострадавший Мария Рыбакова чп
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