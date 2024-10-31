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31 октября, 13:00

Политика

Новости мира: Израиль нанес удар по жилому дому в Ливане

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В поселении южного Ливана израильская авиация уничтожила трехэтажный жилой дом. Как сообщили власти населенного пункта, там жили три семьи. В момент удара они находились внутри помещения. В итоге 15 человек погибли.

Тем временем в Касабланке перед консульством Франции в ночь на 31 октября прошел митинг. Местные жители выступили против визита французского президента Эммануэля Макрона. Во время своего выступления в марокканском парламенте он призвал к сотрудничеству в борьбе с нелегальной иммиграцией. В этот раз приезд Макрона совпал с Национальным днем пропавших без вести во время многолетней борьбы Марокко против французского и испанского протекторатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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