Сотрудники ВГТРК подготовили подарки детям Дивеевской школы-интерната

Новогодние подарки из Москвы привезли ребятам из Дивеевской школы-интерната в Нижегородской области. Сотрудники ВГТРК уже 12 лет помогают ее воспитанникам. В этом году к москвичам присоединились Калмыкия и Новосибирск.

Детям подарили лыжи, коньки, самокаты, батуты, а также конструкторы и книги. В школе-интернате воспитывают детей с особенностями развития от 6 до 17 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

