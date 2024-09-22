Всемирная акция "День без автомобиля" проходит 22 сентября. К ней могут присоединиться и москвичи. Акция появилась еще в 90-е годы прошлого века, чтобы хотя бы на один день отказаться от поездок на машинах, снизить число вредных выбросов и тем самым привлечь внимание к экологии.

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