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22 сентября, 10:15

Общество

Всемирная акция "День без автомобиля" проходит 22 сентября

Всемирная акция "День без автомобиля" проходит 22 сентября

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Всемирная акция "День без автомобиля" проходит 22 сентября. К ней могут присоединиться и москвичи. Акция появилась еще в 90-е годы прошлого века, чтобы хотя бы на один день отказаться от поездок на машинах, снизить число вредных выбросов и тем самым привлечь внимание к экологии.

Переходите по qr-коду в телеграм-канал проекта "Сортировочная" и узнайте об этой дате больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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