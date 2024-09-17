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17 сентября, 12:45

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Заболеваемость коронавирусом выросла на 25% в Москве за неделю

Заболеваемость коронавирусом выросла на 25% в Москве за неделю

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Количество заболевших коронавирусом в Москве за неделю выросло на четверть. Об этом сообщает портал Объясняем.рф. Больше 300 человек госпитализированы, при этом почти шесть тысяч москвичей выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Число заразившихся за неделю увеличилось почти в 1,5 раза. Зарегистрировано более 705 тысяч случаев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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