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Общество

"Актуальный репортаж": "Авито" стал предлагать услуги актеров в форме спецназа на праздник

"Актуальный репортаж": "Авито" стал предлагать услуги актеров в форме спецназа на праздник

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Оригинальное поздравление предлагают на сайте "Авито". Имениннику можно вызвать актера, одетого в форму ОМОН или полицейского. Также можно заказать похищение друга на празднике, пранк с сотрудниками полиции, ГИБДД или военкоматом. Всего более 70 различных сценариев предлагает агенство экстремальных сюрпризов.

Законно ли такое использование образа полицейского при исполнении? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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