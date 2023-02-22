"Актуальный репортаж": "Авито" стал предлагать услуги актеров в форме спецназа на праздник

Оригинальное поздравление предлагают на сайте "Авито". Имениннику можно вызвать актера, одетого в форму ОМОН или полицейского. Также можно заказать похищение друга на празднике, пранк с сотрудниками полиции, ГИБДД или военкоматом. Всего более 70 различных сценариев предлагает агенство экстремальных сюрпризов.

Законно ли такое использование образа полицейского при исполнении? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.