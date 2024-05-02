Росстат: разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг 27%

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России достиг исторического максимума, сообщает Росстат. Теперь он составляет 27%.

Максимальная разница была зафиксирована у специалистов среднего уровня квалификации. Например, среди операторов станков и соцработников уровень заработной платы может отличаться на 40% в пользу мужчин. А среди квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства женщины в среднем зарабатывают больше на 14,2%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.