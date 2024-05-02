Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 13:00

Общество

Росстат: разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг 27%

Росстат: разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг 27%

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в столице вечером 2 мая

Новости часа: количество пляжных зон в Москве будут увеличивать ежегодно

В Мытищах заметили прогуливающегося с хозяйкой лемура

Книгу мемуаров горожан опубликовали в Москве

Синоптики предупредили москвичей о похолодании в ближайшие дни

Более 90 тыс рабочих мест появится в столице по программе создания мест приложения труда

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасен метаболический синдром

"Доктор 24": какие продукты помогут быстро похудеть к лету

"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 мая

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России достиг исторического максимума, сообщает Росстат. Теперь он составляет 27%.

Максимальная разница была зафиксирована у специалистов среднего уровня квалификации. Например, среди операторов станков и соцработников уровень заработной платы может отличаться на 40% в пользу мужчин. А среди квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства женщины в среднем зарабатывают больше на 14,2%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика