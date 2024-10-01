Столичные астрологи и тарологи массово поднимают цены на свои услуги из-за якобы большой востребованности. Так, стоимость на некоторых специалистов выросла почти в 2 раза.

Так, некоторые за свои услуги просят от 11 тысяч рублей. За советом к ним обращаются даже крупные IT-фирмы, пишут СМИ. Якобы элементы гадания включаются в процесс собеседования, и даже нанимаются штатные тарологи. Чтобы подготовиться к этому, нужно сходить к другому "специалисту", чьи консультации также платные.

В ГД уже предложили принять закон, который признает магических экспертов мошенниками. О том, как регулируют эту сферу с точки зрения закона сейчас – в эфире телеканала Москва 24.

