Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 23:30

Общество

Столичные астрологи и тарологи массово поднимают цены на свои услуги

Столичные астрологи и тарологи массово поднимают цены на свои услуги

"Доктор 24": врач рассказал, что провоцирует появление синяков под глазами

"Это Москва. Социальный блок": помощь по адресу

Более половины опрошенных в телеграм-канале "Москва 24" заявили о любви к кофе

Осенний призыв на военную службу начался по всей России

"Атмосфера": 21 градус ожидается в Москве 1 октября

Новости регионов: около 100 домов подтоплены в Феодосии из-за коммунальной аварии

Новости часа: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

"Атмосфера": бабье лето в Москве продлится до 4 октября

Когнитивные программы начнут внедрять в центрах московского долголетия

Столичные астрологи и тарологи массово поднимают цены на свои услуги из-за якобы большой востребованности. Так, стоимость на некоторых специалистов выросла почти в 2 раза.

Так, некоторые за свои услуги просят от 11 тысяч рублей. За советом к ним обращаются даже крупные IT-фирмы, пишут СМИ. Якобы элементы гадания включаются в процесс собеседования, и даже нанимаются штатные тарологи. Чтобы подготовиться к этому, нужно сходить к другому "специалисту", чьи консультации также платные.

В ГД уже предложили принять закон, который признает магических экспертов мошенниками. О том, как регулируют эту сферу с точки зрения закона сейчас – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоинтересноевидеоАнастасия ТарееваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика