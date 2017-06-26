Показ мод фонда "Русский силуэт" прошел в столице

Вечер благотворительного фонда "Русский силуэт" прошел в Галерее искусств Зураба Церетели. Событие приурочили к 39-му Международному Московскому кинофестивалю. Российские кинозвезды представили наряды, в которых готовы появиться на экране. Автор коллекции – российский кутюрье Игорь Гуляев. Его модный дом известен своими меховыми вещами. Их носят даже мировые знаменитости: Монсеррат Кабалье, Голди Хоун и Орнелла Мути.

Подробности о мероприятии смотрите в репортаже телеканала "Москва 24".