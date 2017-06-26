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26 июня 2017, 22:45

Новости культурного мира

Показ мод фонда "Русский силуэт" прошел в столице

Показ мод фонда "Русский силуэт" прошел в столице

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Вечер благотворительного фонда "Русский силуэт" прошел в Галерее искусств Зураба Церетели. Событие приурочили к 39-му Международному Московскому кинофестивалю. Российские кинозвезды представили наряды, в которых готовы появиться на экране. Автор коллекции – российский кутюрье Игорь Гуляев. Его модный дом известен своими меховыми вещами. Их носят даже мировые знаменитости: Монсеррат Кабалье, Голди Хоун и Орнелла Мути.

Подробности о мероприятии смотрите в репортаже телеканала "Москва 24".
новости Русский силуэт модные показы Мария Рыбакова новости культурного мира
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