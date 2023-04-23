10:00Наука
В США попугаев научили общаться по видеосвязи
Попугаи научились общаться по видеосвязи. Любопытный эксперимент провели ученые из США.
Птице достачно было позвонить в колольчик, ей сразу приносили планшет с фотографиями пернатых приятелей, из которых та выбирала собеседника. Во время звонка попугаи вместе пели, чистили перья и даже обучали друг друга каким-то навыкам.
По словам специалистов, звонки благоприятно влияют на поведение птиц: поднимают им настроение и помогают развиваться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.