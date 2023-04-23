В США попугаев научили общаться по видеосвязи

Попугаи научились общаться по видеосвязи. Любопытный эксперимент провели ученые из США.

Птице достачно было позвонить в колольчик, ей сразу приносили планшет с фотографиями пернатых приятелей, из которых та выбирала собеседника. Во время звонка попугаи вместе пели, чистили перья и даже обучали друг друга каким-то навыкам.

По словам специалистов, звонки благоприятно влияют на поведение птиц: поднимают им настроение и помогают развиваться.

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