На Ленинском проспекте и Профсоюзной улице изменена схема движения

В связи с ремонтными работами на Калужско-Рижской линии метро и запуском компенсационных маршрутов на Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября и Профсоюзной улице изменена организация дорожного движения. Отменен разворот на Новоясеневском проспекте, прямой ход по улице Теплый стан к метро, а также на проезде Апакова отменен правый поворот на улицу Донская, сообщили телеканалу "Москва 24" в ЦОДД. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и пропускать общественный транспорт.