Собянин рассказал о реконструкции МЦД-2

Завершился самый сложный этап реконструкции МЦД-2. Теперь на центральном участке – от Площади трех вокзалов до Курской – нет реверсивного движения. Интервал поездов в часы пик вновь сократился до шести минут.

Через этот участок пройдет также МЦД-4. По словам Сергея Собянина, пути необходимо было расширить, поэтому потребовалась реконструкция Каланчевского путепровода. Этот этап работ завершили на полгода раньше запланированного срока. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.