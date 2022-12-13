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13 декабря, 22:30

Культура

Кадетский Бал состоялся в Гостином дворе

Кадетский Бал состоялся в Гостином дворе

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Кадетский Бал состоялся в Гостином дворе. Это VII Международный Благотворительный проект, который объединил 1600 участников, включая жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также дебютантов из Камчатского, Приморского, Забайкальского края, Магаданской и Сахалинской областей.

К балу участники готовились несколько месяцев. Они разучивали хореографию и оттачивали танцевальное мастерство. Руководитель патриотического проекта "Международный благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова рассказала, что в бале участвуют лучшие воспитанники. В рамках проекта они демонстрируют все, чему учились шесть месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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