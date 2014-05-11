В Москве двое вооруженных людей ограбили магазин автозапчастей

Полицейские разыскивают двоих неизвестных с ружьями, которые утром 11 мая ограбили магазин автозапчастей на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, грабители забрали выручку из кассы и скрылись на автомобиле KIA черного цвета. В результате нападения на магазин никто не пострадал. Сумма похищенного уточняется.