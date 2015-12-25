В столичных аэропортах могут появиться собаки-психотерапевты

На службу в столичные аэропорты могут заступить четвероногие психотерапевты. Предполагается, что собаки помогут пассажирам снять стресс перед вылетом – ее можно будет погладить и обнять. О готовности к эксперименту уже заявили в аэропорту Шереметьево. Специалисты ссылаются на зарубежный опыт – психологическая собачья помощь практикуется в США.

Кстати, в Домодедове роль психологов готовы взять на себя служебные собаки – в штате аэропорта сейчас 20 животных. Считается, что особенно актуальна такая терапия будет в праздничные дни, когда в воздушных гаванях особенно напряженно, сообщает сетевое издание m24.ru.