В столичных поликлиниках заработал единый маршрут для пациентов с болезнями суставов

В Москве внедрили единый медицинский маршрут и систему "умного приема" в поликлиниках для пациентов с заболеваниями коленных суставов. Новая схема позволяет сократить сроки диагностики и начала терапии. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый подход уже применили при лечении 20 тысяч человек. Маршрут координирует все этапы: первичный прием, направление к специалистам стационара, внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты, операция и последующий контроль в течение нескольких месяцев. При этом за врачом сохраняется право выбора индивидуальной тактики лечения.

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