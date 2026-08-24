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24 августа, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Водителям рекомендовали сохранять чеки после заправки автомобиля

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В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

"Новости дня": 31 станция московского метро получила статус объекта культурного наследия

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Водителей предупредили о возможных заторах на 74-м км МКАД из-за ремонтных работ

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Около станции Санино МЦД-4 для удобного подъезда построят больше 3 километров дорог, сообщил Сергей Собянин. Новый участок пройдет, в том числе от Боровского шоссе до станции Санино и далее – до Зайцевского шоссе. Дорога также свяжет Санино с поселком Кокошкино. Завершить строительство планируется в 2027 году.

"Образовательный комплекс станет частью развивающегося жилого квартала в районе Гольяново на востоке столицы. Здание общей площадью почти 20,5 тысячи квадратных метров объединит три функциональных блока – детский сад, начальную и основную школы. Комплекс рассчитан на 700 школьников и 350 дошкольников. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Щит "Лилия" продолжает проходку тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро. Всего щиту-гиганту предстоит пройти около 3,34 километра, из них свыше 1,8 километра – под водой.

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