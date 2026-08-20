Эксперт Фролов заявил о сохранении доступности бензина "Евро-5" на крупных АЗС

Крупные сети АЗС продолжают продавать топливо класса "Евро-5", несмотря на временное разрешение властей выпускать топливо с более низкими экологическими характеристиками. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

По его словам, для современных автомобилей кратковременное использование топлива с характеристиками более низкого экологического класса не должно привести к значимым проблемам.

Проверить характеристики топлива можно, запросив у сотрудников АЗС паспорт качества. В нем указаны основные физико-химические показатели продукта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.