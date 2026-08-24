Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве продолжается новый городской проект – "Ночь в поликлинике", ставший частью "Московского чекапа". 29 августа в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Также для посетителей подготовили разнообразную культурную программу.

"Робот-ассистированная хирургия стала уже обычной практикой в столичных стационарах. Недавно врачи больницы имени академика Савельевой первыми в стране применили полностью автономную роботическую систему для эндопротезирования тазобедренного сустава. Внедрение технологии открывает новый этап развития роботической хирургии в травматологии и ортопедии. Всего до конца года мы планируем выполнить около 1 000 операций по эндопротезированию крупных суставов с помощью различных роботов-хирургов", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году студенты столичных колледжей создали более 20 тысяч изделий бренда "Сделано колледжами Москвы". В их числе – более 1 000 объектов уличной инфраструктуры, 10 тысяч предметов мебели для школ и более 10 тысяч авторских товаров. Студенты делают скамейки, ограждения и оформляют фасады школ.