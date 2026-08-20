В Москве придумали выполнять "заправочные туры" в Белоруссию. Водителям предлагается отправить машину за бензином на автовозе, а спустя пару дней вернуть ее с полным баком и дополнительными канистрами.

С такой инициативой выступила компания, которая привозит автомобили под заказ и часто отправляет автовозы в Минск. Сэкономить таким образом не получится, но желающих попробовать все равно оказалось немало.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

