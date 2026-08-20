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20 августа, 21:15

Экономика

В Москве придумали выполнять "заправочные туры" в Белоруссию

В Москве придумали выполнять "заправочные туры" в Белоруссию

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Москвичи стали возить машины в Белоруссию для заправки

В Москве придумали выполнять "заправочные туры" в Белоруссию. Водителям предлагается отправить машину за бензином на автовозе, а спустя пару дней вернуть ее с полным баком и дополнительными канистрами.

С такой инициативой выступила компания, которая привозит автомобили под заказ и часто отправляет автовозы в Минск. Сэкономить таким образом не получится, но желающих попробовать все равно оказалось немало.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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