Телеканал Москва 24 подвел итоги нового конкурса

Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Нагатинский Затон.

С помощью рандомайзера выбрали победительницу. Ею стала Виктория, номер которой заканчивается на 60-64.

В будни зрители могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно указать свое имя и контактные данные.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.