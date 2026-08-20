Эксперт предупредил о рисках подключения к общественному Wi-Fi

При подключении к общественному Wi-Fi нельзя быть уверенным в безопасности сети. Если она была взломана, злоумышленники могут получить доступ к интернет-трафику пользователей, рассказал управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис Терехов.

По словам эксперта, передаваемый через такую сеть трафик может быть доступен третьим лицам. Поэтому Терехов рекомендовал избегать подключения к непроверенным общественным Wi-Fi.

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