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20 августа, 13:45

Безопасность

Эксперт предупредил о рисках подключения к общественному Wi-Fi

Эксперт предупредил о рисках подключения к общественному Wi-Fi

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При подключении к общественному Wi-Fi нельзя быть уверенным в безопасности сети. Если она была взломана, злоумышленники могут получить доступ к интернет-трафику пользователей, рассказал управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис Терехов.

По словам эксперта, передаваемый через такую сеть трафик может быть доступен третьим лицам. Поэтому Терехов рекомендовал избегать подключения к непроверенным общественным Wi-Fi.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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