Эксперт заявил, что сложный пароль поможет защитить роутер от взлома

Мошенники могут получить доступ к домашнему роутеру, подобрав пароль. Большинство таких случаев связано с невнимательностью самих пользователей, рассказал управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис Терехов.

По его словам, пароль для роутера должен быть сложным. В случае взлома злоумышленники получают доступ к интернет-трафику пользователя и могут использовать его для перехода на различные сайты, в том числе на портал "Госуслуги".

Терехов также предупредил об опасности общественных Wi-Fi. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.