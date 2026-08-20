Новак сообщил о начале импорта топлива в Россию

Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Приняты нормативные акты, которые позволяют дополнительно производить топливо более низкого экологического класса.

ФАС продолжает контролировать цены на АЗС для их сдерживания. Правительство рассчитывает на скорый выход ряда НПЗ из ремонтов, что должно значительно улучшить ситуацию на топливном рынке.

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