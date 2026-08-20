Бесплатные тренировки доступны москвичам в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут ходить на бесплатные тренировки. В столичных парках 20 августа в 19:00 можно будет сыграть в футбол или волейбол.

Также горожанам доступны бесплатные секции. В спортивном клубе "На лодочной" проведут занятие по шашкам в 15:00. В водно-спортивном комплексе "Буревестник" в это же время пройдет занятие по сапсерфингу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.