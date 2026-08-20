Эксперты рассказали, как соцсети формируют повышенную тревожность у пользователей

Социальные сети могут сформировать повышенную тревожность из-за демонстрации идеализированного образа жизни, считают эксперты. В интернете можно создать образ успешного человека с помощью арендованных декораций, одежды и автомобилей. Особенно заметен такой тренд среди зумеров.

Термин "ларпинг" изначально обозначал ролевую игру живого действия, в которой участник становится персонажем и действует по сценарию. Сегодня его также используют для описания попытки казаться другим человеком. Такой подход применяют и в корпоративных тренингах для отработки рабочих ситуаций.

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