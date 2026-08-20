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20 августа, 07:45

Общество

Эксперты рассказали о тревожности из-за фитнес-трекеров

Эксперты рассказали о тревожности из-за фитнес-трекеров

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Фитнес-трекеры могут усиливать тревожность, такое мнение высказали эксперты. Умные устройства следят за активностью и самочувствием, позволяют отслеживать шаги, пульс и получать анализ сна. Однако чрезмерное внимание к данным гаджетов способно вызывать тревогу.

Главная проблема заключается в конфликте между собственными ощущениями и цифрами на экране. Человек может чувствовать усталость, а на трекере все данные в порядке, и наоборот. Эксперты напоминают, что такие гаджеты нужны как инструмент самонаблюдения, но их показатели не стоит считать абсолютной истиной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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