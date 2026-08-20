Певица Любовь Успенская выступит на ВДНХ 20 августа

В Зеленом театре ВДНХ 20 августа пройдет большой сольный концерт певицы Любови Успенской. Гости услышат знакомые песни о любви, надежде и силе чувств. Каждое выступление станет диалогом со зрителем. Начало – в 20:00.

В Музее ватной игрушки проводят экскурсии. Гости увидят работы мастеров-кукольников и экспонаты фабрик и художественных мастерских. На выставке расскажут, из чего делали ватные игрушки и что спрятано внутри них. Билеты стоят от 300 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.