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Новости

05 ноября, 15:10

События

Москвичам рассказали о программе научного марафона в честь трехлетия музея "Атом" на ВДНХ

Москвичам рассказали о программе научного марафона в честь трехлетия музея "Атом" на ВДНХ

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В музее "Атом" на ВДНХ стартовал Главный научный марафон

Научные эксперименты и экскурсии организовали в музее "Атом" на ВДНХ

5 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная трехлетию музея "Атом" на ВДНХ – крупнейшего в России просветительского комплекса об истории атомной энергетики и новых технологиях.

О ключевых результатах работы площадки, международном сотрудничестве и расширении альянса научно-технологических музеев стран БРИКС, а также о новых проектах и программе праздничного научного марафона рассказали:

  • заместитель генерального директора по науке и стратегии госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов;
  • заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский;
  • генеральный директор музея "Атом" Елена Мироненко;
  • заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по развитию Ирина Карих;
  • научный куратор музея "Атом" Алексей Семихатов.

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