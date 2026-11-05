Москвичам рассказали о программе научного марафона в честь трехлетия музея "Атом" на ВДНХ

5 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная трехлетию музея "Атом" на ВДНХ – крупнейшего в России просветительского комплекса об истории атомной энергетики и новых технологиях.

О ключевых результатах работы площадки, международном сотрудничестве и расширении альянса научно-технологических музеев стран БРИКС, а также о новых проектах и программе праздничного научного марафона рассказали: