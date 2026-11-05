05 ноября, 15:10События
Москвичам рассказали о программе научного марафона в честь трехлетия музея "Атом" на ВДНХ
5 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная трехлетию музея "Атом" на ВДНХ – крупнейшего в России просветительского комплекса об истории атомной энергетики и новых технологиях.
О ключевых результатах работы площадки, международном сотрудничестве и расширении альянса научно-технологических музеев стран БРИКС, а также о новых проектах и программе праздничного научного марафона рассказали:
- заместитель генерального директора по науке и стратегии госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов;
- заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский;
- генеральный директор музея "Атом" Елена Мироненко;
- заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по развитию Ирина Карих;
- научный куратор музея "Атом" Алексей Семихатов.