"Мой район. Навигатор": столичные предприниматели посетили 100 зарубежных выставок

Столичные предприниматели при поддержке города с 2017 года посетили 100 зарубежных выставок. Свои товары и услуги под специальным брендом "Сделано в Москве" презентовали производители медицинского оборудования, электроники, косметики, бытовой химии и многие другие компании.

Московским экспортным центром с 2017 года было организовано участие 1,8 тысячи компаний на зарубежных выставках и форумах. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".