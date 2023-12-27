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Новости

27 декабря, 02:45

Экономика

"Мой район. Навигатор": столичные предприниматели посетили 100 зарубежных выставок

"Мой район. Навигатор": столичные предприниматели посетили 100 зарубежных выставок

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Столичные предприниматели при поддержке города с 2017 года посетили 100 зарубежных выставок. Свои товары и услуги под специальным брендом "Сделано в Москве" презентовали производители медицинского оборудования, электроники, косметики, бытовой химии и многие другие компании.

Московским экспортным центром с 2017 года было организовано участие 1,8 тысячи компаний на зарубежных выставках и форумах. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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