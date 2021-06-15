"Звезды советского экрана": Валентина Талызина

В марте 1974 года на развороте свежего номера журнала "Советский экран" была Валентина Талызина. "Вглядитесь в ее лицо", – призывала редакция. Чтобы узнать актрису в очередной роли, надо было как следует присмотреться. Казалось, что на снимках разные люди – до такой степени она менялась для каждого фильма. В отличие от признанных красавиц отечественного кино она не боялась выглядеть на экране несимпатичной, глупой или смешной.

Зачем Евгений Евстигнеев спаивал начинающую актрису? Почему Эльдар Рязанов называл Талызину монстром и держал на вторых ролях? И что разрушило ее брак? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".