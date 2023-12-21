"Тайны кино": "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза!"

Какие только эпитеты ни придумывали для маэстро Гии Канчели кинокритики и музыковеды: "рыцарь классической музыки", "феллиниевский композитор". На его концертах собирались полные залы слушателей. Но и про музыку для кино Гия Александрович никогда не забывал. И тратил на нее не меньше сил и таланта, чем на свои прославленные симфонии.

Зачем геолог Гия Канчели поступил в Тбилисскую консерваторию? Почему творческий дуэт композитора и режиссера Георгия Данелии складывался с большим трудом? Какую роль в жизни Гии Александровича сыграла песня из фильма "Мимино"? И как один из лучших композиторов-симфонистов в мире создавал музыку для кино? Об этом – в программе "Тайны кино".