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22 ноября, 11:10

Культура

"Тайны кино": "Идиот"

"Тайны кино": "Идиот"

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Перенести на экран роман Федора Достоевского "Идиот", одно из самых известных и сложных произведений русской литературы, хотели многие режиссеры. По-настоящему знаковой работой до сих пор считается экранизация Ивана Пырьева 1958 года.

Почему режиссер Иван Пырьев вынашивал идею экранизации романа Федора Достоевского более 10 лет? Как пробы в другой фильм помогли Юрию Яковлеву получить роль князя Мышкина? Из-за чего Юлия Борисова не хотела играть в этой картине? И что помешало Ивану Александровичу Пырьеву снять вторую часть "Идиота"? Об этом – в программе "Тайны кино".

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