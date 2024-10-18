"Мой район. Новости": в сервисе "Мой питомец" напомнили об осенних осмотрах животных

В осенний период домашние питомцы нуждаются в особой заботе, так как в холодное время года у них могут возникать вирусные инфекции и обостряться хронические болезни. В сервисе "Мой питомец" на портале mos.ru можно записать животное на профилактический осмотр в государственные ветклиники.

Кроме того, на платформе также можно завести амбулаторную карту питомца. В ней содержатся результаты всех анализов и напоминания о плановых вакцинациях. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".