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18 октября, 10:20

Общество

"Мой район. Новости": в сервисе "Мой питомец" напомнили об осенних осмотрах животных

"Мой район. Новости": в сервисе "Мой питомец" напомнили об осенних осмотрах животных

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В осенний период домашние питомцы нуждаются в особой заботе, так как в холодное время года у них могут возникать вирусные инфекции и обостряться хронические болезни. В сервисе "Мой питомец" на портале mos.ru можно записать животное на профилактический осмотр в государственные ветклиники.

Кроме того, на платформе также можно завести амбулаторную карту питомца. В ней содержатся результаты всех анализов и напоминания о плановых вакцинациях. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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