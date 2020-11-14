"Москва с акцентом": Иран

Красавец Эрфан родился в Иране, вырос в Сингапуре, а женился в Арабских Эмиратах. Его избранницей стала москвичка Ольга, с которой он какое-то время жил и работал в Дубае.

Однако пандемия вынудила пару изменить планы на жизнь и они решили, что их семье будет лучше в Москве. Здесь иранцу предстоит начать все с нуля и свыкнуться с холодами, но он настроен решительно.

Почему Эрфан влюбился в грузинскую кухню, что его шокирует в московских квартирах и какое удивительное народное иранское средство он рекомендует от насморка и простуды? Об этом и не только в новом выпуске программы "Москва с акцентом".