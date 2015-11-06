"Вечер": Сергей Собянин открыл движение по Звенигородскому путепроводу

В Москве досрочно завершилась реконструкция Звенигородского путепровода. Движение по новой четырехполосной дороге сегодня открыл Сергей Собянин. Работы проводили в рамках строительства третьего главного пути МКЖД, передает телеканал "Москва 24".

"Это важное направление реконструкции промышленных зон Москвы. Также мы выполняем свои обязательства по реконструкции путепроводов для запуска Московской кольцевой железной дороги, которая будет вторым пересадочным контуром для метро и пригородного сообщения", – отметил мэр.