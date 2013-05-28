"Москва 24" и сетевое издание M24.ru проводят конкурс "Мисс Москва 24"

Телеканал "Москва 24" и сетевое издание M24.ru в рамках конкурса "Мисс Москва-2013" предлагают вам выбрать "Мисс Москва 24". Участвуют более 30 девушек. Их фотографии можно увидеть на сайте M24.ru. Пока лидируют две девушки. На первом месте Леженко Мария, за нее проголосовали более ста пользователей. Мария - студентка Международной академии туризма, любит кататься на сноуборде и играть в волейбол. Своей целью она считает развитие собственного бизнеса и создание счастливой семьи. На втором месте Быкова Дарья. Она понравилась 70 пользователям. Девушка учится в Университете культуры и искусств, занимается синхронным плаванием, танцами, горными лыжами, увлекается фитнесом. Мечтает открыть пекарню.

Последний день голосования в пятницу, 31 мая. А церемония награждения "Мисс Москва 24" состоится 1 июня на Красной площади в 21:00.